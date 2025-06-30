Gölbaşı'nda Servis Minibüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gölbaşı'nda Servis Minibüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir servis minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde servis minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 C 1162 plakalı servis minibüsü, aynı yöne giden 06 KA 7705 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüs hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği, 5 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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