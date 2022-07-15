1 metreye kadar zıplayıp, koca bir et parçası koparıyor! Adıyaman'da zehirli sarıkız paniği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 metreye kadar zıplayıp, koca bir et parçası koparıyor! Adıyaman'da zehirli sarıkız paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
1 metreye kadar zıplayıp, koca bir et parçası koparıyor! Adıyaman'da zehirli sarıkız paniği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çocuk parkında vatandaşlar tarafından fark edilen zehirli sarıkız örümceği, kimseye zarar vermeden bölgeden uzaklaştırıldı. 1 metreye kadar zıplaması ve ısırdığı yerden koca bir et parçası koparmasıyla bilinen sarıkız örümceği, bu özellikleri nedeniyle korku saçıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi çocuk oyun parkında zehirli sarıkız örümceği görüldü.

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesinde bulunan çocuk oyun parkında sarıkız örümceği görüldü. Parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edilen sarıkız örümceği herhangi bir zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen Sarıkız örümceği güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor. Herhangi bir sarı kız örümceği ısırılması vakasında doktora başvurulması öneriliyor.
Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title