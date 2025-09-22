Gölbaşı'nda Kamyon Yangını Korkuttu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arızalanan kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi Köyceğiz Gölü Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, aracın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi. - ANKARA