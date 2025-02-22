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Gölbaşı'nda İtfaiye Aracı ile Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi: 1 Yaralı

Gölbaşı'nda İtfaiye Aracı ile Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir itfaiye aracıyla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye aracıyla çarpışan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bir ihbara giden M.K, idaresindeki 02 EN 869 plakalı itfaiye aracıyla K.Ş.U., idaresindeki 02 AEB 812 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.Ş.U., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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