Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Tıbbi Tahliye ile Kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 57 yaşındaki D.H.'ye kalp krizi tanısı konuldu. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta D.H.'nin tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Gökçeada Devlet Hastanesi sağlık personelleri eşliğinde Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-308'ye alınan D.H., sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot İskelesine getirildi. Burada bekleyen ambulansa alınan hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE