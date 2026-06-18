Gökçeada'da EYP ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar'ın başkanlığında, El Yapımı Patlayıcı (EYP) tehdidine karşı alınacak önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla EYP ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde EYP tehdidine karşı alınacak önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla EYP ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara'dan katılım sağlayan KİHBİ Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Karadut'un yanı sıra İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Zabıta Müdürü ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, Gökçeada genel güvenlik durumu kapsamında EYP tehdidine yönelik risk analizleri değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, muhtemel tehditlere karşı alınacak koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ele alındı. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren tüp gaz ve gübre satışı yapan işletmelere yönelik denetim, takip ve kontrol mekanizmalarının etkinleştirilmesi hususları görüşülerek ilgili kurumlar arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı