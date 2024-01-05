Göçük altında kalan işçi itfaiye erlerine teşekkür etti

Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kanal çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı. İtfaiye erlerini ziyaret ederek teşekkür eden işçi, tonlarca toprağın altında nasıl hayatta tutunduğunu anlattı.

Olay, geçen hafta Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçi Ercan Doğan tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Topallayarak kendisini kurtaran itfaiyecilere koştu

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Doğan, topallayarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binasının yolunu tuttu. Burada hayatını kurtaran itfaiye erlerine teşekkür eden evli ve 1 çocuk babası Doğan, nasıl hayatta kaldığını anlattı. Doğan, toprak altında kaldığında nefes alabileceği bir boşluk bulduğunu belirterek, "Boruyla ağzımın arasında küçük bir derinlik vardı. Oradan nefes alıyordum onu da Allah yaptı, Beni kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan, ziyaret sonrası itfaiye erlerine sarılarak kurumdan ayrıldı.