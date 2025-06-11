Göcek'te Tekne Yangını: Sahibinin Gününü Karanlıklaştıran Kaza
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Limanı önünde bir teknede çıkan yangın, tekneyi tamamen sardı. Yangın sonrası tekne sahibi hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sahil güvenlik ve söndürme ekipleri sevk edildi.
Göcek'te tekne alevlere teslim oldu
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizdeki tekne alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Göcek Limanı önünde denizde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye limana ait söndürme teknesi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler teknedeki alevlere müdahalede bulundu. Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa