Göcek'te Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Fethiye'nin Göcek mahallesi açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye'nin Göcek mahallesi açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göcek açıklarında seyreden ve makine arızası yapan, içinde 3 kişi bulunan ve sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Göcek Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA