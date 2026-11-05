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GKRY'de uyuşturucu operasyonunda 233,5 kilo madde ele geçirildi, 26 kişi tutuklandı

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GKRY'de uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve organize suç örgütlerine yönelik "Plegma" operasyonunda 233,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 26 kişi tutuklandı. Cezaevi hücrelerine varan 27 aramada silah ve patlayıcı bulundu; 750 bin euroluk mal varlığı donduruldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 233,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 kişi tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Plegma" adla operasyonda 26 kişi tutuklandı. Rum basınında yer alan haberlere göre, operasyon GKRY Polis Teşkilatı bünyesinde yeni kurulan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (DAOE) tarafından yürütüldü. Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Gazimağusa bölgelerinin yanı sıra Merkezi Cezaevi'nde de eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

Operasyonun 19 Şubat'ta Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirilen bir polis kontrolüyle başlayan soruşturmanın devamı olduğu belirtildi. Söz konusu tarihte iki kişinin bulunduğu araçta 11 bin 480 adet patlayıcı özellikli havai fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmişti. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine araç sürücüsüyle bağlantılı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 167 kilogram esrar, 62 kilogram kokain ve 4,5 kilogram esrar reçinesi olmak üzere toplam 233,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Aramalarda ayrıca ateşli silahlar, patlayıcı düzenekler, nakit para ve uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen elektronik sigaralar ele geçirilmişti. İlk soruşturma kapsamında 5 kişinin tutuklu bulunduğu, sonraki aylarda elde edilen delillerin daha geniş bir suç ağına işaret etmesi üzerine operasyonun başlatıldığı bildirildi.

Cezaevlerine kadar uzanan operasyon

Rum polisinin yürüttüğü operasyon kapsamında evler, iş yerleri, araçlar ve cezaevi hücrelerinde toplam 27 arama gerçekleştirildi. Aramalarda 25 bin 25 euro nakit para, 37 cep telefonu, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 13 farklı çapta mermi, 534 av tüfeği fişeği, yaklaşık 10 gram kokain, çeşitli miktarlarda esrar ve uyuşturucu tartımında kullanılan 8 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 354 patlayıcı özellikli havai fişek, 456 işaret fişeği, 22 havai fişek, 192 piroteknik malzeme ve 2 sis bombasına el konuldu.

Tutuklanan 26 kişinin uyuşturucu ticareti, suç örgütüne katılma, ağır suç işlemek amacıyla komplo kurma, kara para aklama ve patlayıcı maddelerin yasa dışı bulundurulması gibi suçlamalarla soruşturulduğu belirtildi.

750 bin euroluk mal varlığı donduruldu

GKRY Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Başkanı Hristos Andreu, operasyonun mali boyutuna ilişkin yaptığı açıklamada, dondurulan para ve el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 750 bin euroya ulaştığını bildirdi. Andreu, tutuklanan 26 kişinin soruşturulan uyuşturucu ağıyla çeşitli şekillerde bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini, sorgulamaların ve mali incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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