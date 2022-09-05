Gişelerden geçmek isterken beton bariyere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gişelerden geçmek isterken beton bariyere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerden geçmek istediği sırada beton bariyere çarpan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Gişelerden geçmek isterken beton bariyere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerden geçmek istediği sırada beton bariyere çarpan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gerede Gerede Gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Adem Genç idaresindeki 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç gişelerden geçeceği sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Hurdaya dönen aracı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan Adem Genç, Sevda Güvenkaya ve Esma Güvenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Deniz Keleş tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem Tragger Gerede Bolu 3. Sayfa Haberler

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