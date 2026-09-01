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Girne'deki Deniz Faciasında Kayıp 20 Kişi İçin Arama Sürüyor

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KKTC Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Türkiye'den SAT komandoları ve kara ekipleri de katıldı. 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp 20 kişiye ulaşılması için başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de kesintisiz sürerken, Türkiye'den gelen Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile kara ekipleri de çalışmalara katılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında pazar günü katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gece gündüz devam eden arama çalışmalarının üçüncü gününde 15 gemi, havada 8 helikopter ve insansız hava araçlarının yanı sıra bugün Türkiye'den gelen Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile kara ekipleri de çalışmalara katılıyor.

Bölgeye gemi takviyesi

Bölgeye ulaşacak ek arama gemisinin de operasyona katılmasıyla deniz altındaki arama faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor. SAT komandolarının gemiyle birlikte su altındaki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Girne kıyıları karadan taranıyor

Deniz ve havadan sürdürülen faaliyetlerin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü ekipleri de Girne'nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinde arama gerçekleştiriyor. Kayıp kişilerin deniz akıntıları nedeniyle kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı sahil şeridindeki çalışmaların da kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Sekiz kişi hayatını kaybetmişti

Komodo tipi yolcu gemisinde bulunan toplam 267 kişiden 237'si sağ kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselmişti.

Kaptan dahil 9 kişi tutuklanmıştı

Gemi faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında geminin kaptanı ile aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu toplam 9 çalışan gözaltına alınmıştı. Dün mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında soruşturmanın devam etmesi dikkate alınarak 3 gün tutukluluk kararı verilmişti.

Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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