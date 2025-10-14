Giresunlu Sanatçı Yüksel Kader Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne aldığı sırada kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı Yüksel Kader, memleketinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Dereli ilçesi Alancık köyünden olan 45 yaşındaki yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününe katılmak için Gemlik'e gitti. Düğün sırasında davetlilere jest yapmak amacıyla sahneye çıkan Kader, şarkı söylediği esnada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçıya ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksel Kader'in cenazesi, uçakla memleketi Giresun'a getirildi. Dereli ilçesi Alancık köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Kader'in ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GİRESUN