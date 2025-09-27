Giresun'un Alucra İlçesinde Bina Düşmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde gece saatlerinde bir binadan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi üzerindeki bir binadan gece saat 03.00 sularında düşen bir kişi olduğu yönünde polis merkezine ihbar yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, düşen kişinin Erdi Güngör (35i) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, Güngör'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güngör'ün cenazesi Alucra Devlet Hastanesine, ardından da otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - GİRESUN