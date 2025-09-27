Haberler

Giresun'un Alucra İlçesinde Bina Düşmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesinde, gece saatlerinde bir bina boşluğundan düşen 35 yaşındaki Erdi Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde gece saatlerinde bir binadan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi üzerindeki bir binadan gece saat 03.00 sularında düşen bir kişi olduğu yönünde polis merkezine ihbar yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, düşen kişinin Erdi Güngör (35i) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, Güngör'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güngör'ün cenazesi Alucra Devlet Hastanesine, ardından da otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
