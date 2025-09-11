Giresun Emniyet Müdürü Çelebi merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi merkeze çekildi. Çelebi'nin yerine Polis Başmüfettişi Ferhat Akbaş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, 16 Ağustos 2024'te Giresun'da göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, görevde henüz bir yılını doldurmadan merkeze alındı.

Çelebi'nin merkeze alınmasının, Tirebolu ilçesinde bir Samsunspor taraftarının ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Çelebi'nin yerine atanan Polis Başmüfettişi Ferhat Akbaş, yeni görevine kısa sürede başlaması bekleniyor. - GİRESUN