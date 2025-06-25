Giresun'da Yaya Çarpması: Kadın Yaralandı
Giresun'un Güce ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Giresun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun'un Güce ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde D.K. isimli kadına, yolun karşısına geçmeye çalışırken cadde üzerinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadına ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa