Giresun'da Yaşlı Kadın Fındık Bahçesinde Düşerek Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Ezeltere Köyü'nde 90 yaşındaki Şükriye Durmuş, yamaçtaki fındık bahçesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Ezeltere Köyü'nde yamaçtaki fındık bahçesinde dengesini kaybederek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki Şükriye Durmuş isimli kadın, yamaçtaki fındık bahçesinde dengesini kaybederek yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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