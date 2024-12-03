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Giresun'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 1 İtfaiye Eri Hastanede

Giresun'da Yangın Faciası: 1 Ölü, 1 İtfaiye Eri Hastanede
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Giresun'un Bulancak ilçesindeki Küçüklü köyünde bir evde çıkan yangında 88 yaşındaki Avni Zehir hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyünde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Küçüklü köyünde Avni Zehir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yangında ev sahibi 88 yaşındaki Avni Zehir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 1 itfaiye eri hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Avni Zehir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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