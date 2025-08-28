Giresun'da Uçurumdan Düşen Araçta 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere'ye bağlı Geyikçi Yaylası'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yabancı plakalı bir araç, uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Bayram eşi Hüsniye ile annesi Emine Bayram hayatını kaybetti, Murat Bayram ise yaralandı. Yaralı Bayram Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Bayram ailesinin bir süre önce tatil için memleketleri Giresun'a geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN