Giresun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yokuş aşağı inen traktör devrildi. Sürücü Cemal Çırak olay yerinde hayatını kaybederken, römorkta bulunan kardeşi Celal Çırak yaralı olarak kurtuldu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bayhasan köyünde yaşanan kazada Cemal Çırak (53) yönetimindeki traktör, tarla yolunda yokuş aşağı indiği sırada yüklü römorkun savrulması sonucu devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Cemal Çırak olay yerinde hayatını kaybederken, römorkta bulunan kardeşi Celal Çırak (43) ise atlayarak kazadan yaralı kurtuldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

