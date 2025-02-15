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Giresun'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen Temel Kutver (61) yönetimindeki 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hatun Kaya (84) olay yerinde, sürücü Temel Kutver ve yolcu Ayşe Kutver (56) kaldırıldıkları Tirebolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta bulunan H.Y. (68) ise ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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