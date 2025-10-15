Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Giresun istikametine seyir halinde olan Temel A. (41) idaresindeki 29 AAB 270 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan AZ99-ZB-740 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste yolcu olarak bulunanlardan Ayşe Kuruhaliloğlu (63) olay yerinde hayatını kaybederken, Nursel K. (38) ve araç sürücüsü Temel A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN