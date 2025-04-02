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Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Hayrettin Kaş'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesi Tekkeköy köyünde Hayrettin Kaş idaresindeki 61 RA 947 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada araçta bulunan Necati Topan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hayrettin Kaş ve Soner Sezer ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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