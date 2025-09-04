Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Giresun istikameti Sarayburnu camii mevkiinde hareket halinde olan İbrahim Yılmaz (47) yönetimindeki 55 AAU 069 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ayhan Sarıgül'ün (41) kullandığı 28 K 1987 plakalı tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerinin ilk incelemesinde araçta yolcu olarak bulunan Sevnur Yılmaz (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İbrahim Yılmaz ise Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN