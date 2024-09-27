Giresun'da Öğrencilere Güvenli İnternet ve Suçtan Korunma Eğitimi

Giresun'un Görele ilçesinde, öğrencilere suçtan korunma ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Çavuşlu İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere sosyal medya kullanımının olumsuz etkileri ve bu mecraların taşıdığı riskler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere, "Tim 112 Jandarma" adlı çizgi filmi izletildi. Ayrıca, kişisel alanlarını ve mahremiyetlerini koruma konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla mahremiyet eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bu tür eğitimlerin farklı bölgelerde ilerleyen günlerde devam edeceğini duyurdu. Faaliyet çerçevesinde, okulda görevli Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri ile birlikte okul ve çevresinde gerekli denetimler de gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin, çocukların güvenliğini artırmayı ve toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. - GİRESUN