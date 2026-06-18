Haberler

Kayıp polis memuru sahilde ölü bulundu

Kayıp polis memuru sahilde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da iki gündür haber alınamayan polis memuru Osman S., Fevzi Çakmak Mahallesi sahil şeridinde denizde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Giresun'da iki gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru, sahilde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Osman S.'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu ilgili birimlere bildirdi. Akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman S. olduğu tespit edildi.

Olay yerine Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş ile çok sayıda polis memuru da geldi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Osman S.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, polis memuru Osman S.'nin boşanma sürecinde olduğu ve ailevi sorunlarından dolayı intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Test sonucunun çıkmasının ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu