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Görele'de Sel Felaketi Kamerada

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Giresun’un Görele ilçesinde iki kız kardeşin ölümüne, annelerinin ise kaybolmasına neden olan sel sularının geliş anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesinde iki kız kardeşin ölümüne, annelerinin ise kaybolmasına neden olan sel sularının geliş anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Öte yandan, sel sularının geliş anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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