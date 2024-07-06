Giresun'da düğünde çıkan kavga savaş alanına döndü
Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesinde bir düğünde çıkan kavga, kadınlar ve erkekler arasında büyüyerek savaş alanına dönüştü. Sopalar ve bıçakların kullanıldığı kavgada polis ekiplerinin geç intikal etmesi tepkilere neden oldu.
Giresun'da dün akşam bir düğünde çıkan kavgada kadınlar ve erkekler birbirine girdi, ortalık adeta savaş alanına döndü.
Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir düğünde çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Düğün salonunda iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavga, olayın büyümesiyle salonun dışına taştı. Her iki aileye mensup kadın ve erkeklerin karıştığı kavgada sopalar ve bıçaklar çekilince olay daha da büyüdü. Salonun dışındaki alanın her bir köşesine yayılan kavga, uzun uğraşlar sonucu sona erdi. Ayrıca polis ekiplerinin olay yerine geç intikal etmesi vatandaşların tepkisiyle karşılandı. O anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı. - GİRESUN