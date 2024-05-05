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Giresun'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kişi

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Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp olan bir kişi, dere yatağına yuvarlanan araç içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan bir kişi dere yatağına yuvarlanan araç içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güdül köyündeki evinden dün aracıyla ayrılan ve dün akşam eve dönmeyen 67 yaşındaki Hacı Akın için ihbar üzerine jandarma ekipleri arama başlattı. Yapılan aramalarda Hacı Akın'ın aracı Güdül köyü Arapçukuru mevkiinde dere yatağında bulundu. Araç içerisindeki Akın'ın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Giresun Dereli Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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