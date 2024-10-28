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Giresun'da 16 Yaşında Bir Kadın Cesedi Bulundu

Giresun'da 16 Yaşında Bir Kadın Cesedi Bulundu
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Giresun'un Görele ilçesinde kıyıya vurmuş olan cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 16 yaşlarındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğu belirlendi.

Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset bulundu Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan cesedin Damla Nur Kavraz'a ait olduğu belirlendi. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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