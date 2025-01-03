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Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi 2024 Verilerini Açıkladı

Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi 2024 Verilerini Açıkladı
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Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024 yılı boyunca aldığı 475 bin 255 çağrının verilerini paylaştı. Asılsız çağrı oranının yüzde 32,34 olduğu belirtilirken, merkez Türkiye ortalamasının altında, 1,98 saniyelik reaksiyon süresi ile dikkat çekti.

Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024 yılı boyunca aldığı çağrılara dair verileri açıkladı. Yıl boyunca toplamda 475 bin 255 çağrı alan merkez, vatandaşlara hızlı ve etkili bir hizmet sundu.

Gelen çağrılardan 230 bin 518'i asıllı olarak kayıtlara geçti. Bu çağrılar, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü gibi ilgili birimlere yönlendirildi.

Asılsız çağrılar yüzde 32,34 oranında

Çağrıların yüzde 32,34'ü asılsız olarak kaydedilirken, yüzde 19,16'sı ise anonsta kapanan çağrılar olarak raporlandı. Yetkililer, vatandaşları asılsız çağrılardan kaçınmaları ve acil durumlar için 112'yi etkin kullanmaları konusunda uyardı.

Reaksiyon süresi Türkiye ortalamasının altında

Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi, aldığı çağrılara karşılık verme süresinde önemli bir başarıya imza attı. Merkezi'nin reaksiyon süresi, 1,98 saniye ile Türkiye ortalaması olan 2,86 saniyenin altında kalarak hız ve etkinlik açısından örnek teşkil etti.

Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini belirtti. Asılsız çağrıların, hayati önemdeki acil durum hizmetlerini aksatabileceği vurgulandı.

Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşların güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalarla dikkat çekerken, hızlı reaksiyon süreleri ve etkili yönlendirmeleriyle bölgede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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