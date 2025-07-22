Geyve'deki Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Karadan Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 45 saat önce başlayan orman yangını, bazı bölgelerde yeniden alevlenirken, söndürme çalışmalarına yoğun sis nedeniyle sadece karadan devam ediliyor.

İlçede 20 Temmuz akşamı başlayan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına ikinci gününde 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlandı. Yangının üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yoğun sis, hava araçlarının çalışmasını engelliyor. Bu sebeple çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin katıldığı söndürme çalışmaları karadan yürütülüyor.

Aradan geçen yaklaşık 45 saatin sonunda gökyüzünün beyaz dumanla kaplandığı ormanlık alanın bazı bölgelerinde ise yeniden alevlenme görünüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken alevlenene bölge havadan görüntülendi. - SAKARYA