Geyve'de Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Geyve'de Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkarak paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Çeltikler Mahallesi'nde bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.