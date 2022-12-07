Öğrencileri taşıyan minibüs yan yattı: 11 yaralı 3. Sayfa Haberleri Van'da öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 kişi yaralandı. Öğrencilerden çoğu ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı. Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş yol ayrımında mahalle içi öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı. ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gevaş Van 3. Sayfa Haberler

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