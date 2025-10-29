Gercüş'te Kontrolden Çıkan Otomobil İstinada Çarptı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 AU 198 plakalı otomobil, Batman istikametinden Gercüş istikametine giderken sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN