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Genelkurmay Başkanı Gürak, sınır karakollarında incelemelerde bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki karakollarda incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Gürak, sınır karakollarında incelemelerde bulundu

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki karakollarda incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 17 Mayıs 2024 tarihinde 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan hududundaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hudut Tugay Komutanlığı Bulgaristan Metin Gürak Yunanistan Orgeneral İnceleme Savunma Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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