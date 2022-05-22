Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu - Haberler

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Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu Binlerce gencin katıldığı festivalde yan bakma kavgasını polis güçlükle engelledi Hastane yakınında yapılan konser hastaları çileden çıkardı Karabük'te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Binlerce gencin katıldığı festivalde yan bakma kavgasını polis güçlükle engelledi

Hastane yakınında yapılan konser hastaları çileden çıkardı

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı. Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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