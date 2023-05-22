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4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, av tüfeği ile şakalaşırken arkadaşı tarafından kaza ile vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş Tepeli köyünde Mantarhanede bulundukları sırada, R.C.A. elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y'ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla Emirhan kahraman (17) vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Sağlık Meslek Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Ö. ve B.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı

GÖZALTINA ALINDI

R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Eğirdir Isparta 3. Sayfa Haberler

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