Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti

Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti
Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti
Samsun'un İlkadım ilçesinde, denize atlamak isteyen 20 yaşındaki genç kız, anne ve babasının yaptığı ikna çalışmaları sonucu vazgeçti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • 20 yaşındaki bir genç kız Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde denize atlamak istedi.
  • Genç kızın anne ve babası ile polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren ikna çabaları sonucu denize atlamaktan vazgeçti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde denize atlamak isteyen 20 yaşındaki genç kızı, kendi anne ve babası ikna etti.

İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki bir genç kız denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİ İKNA ETTİ

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, genç kızın anne ve babası da olay yerine geldi. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çabalarının ardından genç kız, anne ve babasının ve polis ekiplerinin iknası sonucu denize atlamaktan vazgeçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
