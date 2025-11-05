Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti
Samsun'un İlkadım ilçesinde, denize atlamak isteyen 20 yaşındaki genç kız, anne ve babasının yaptığı ikna çalışmaları sonucu vazgeçti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki bir genç kız denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AİLESİ İKNA ETTİ
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, genç kızın anne ve babası da olay yerine geldi. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çabalarının ardından genç kız, anne ve babasının ve polis ekiplerinin iknası sonucu denize atlamaktan vazgeçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa