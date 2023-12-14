Üye Girişi
Haberler

Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı kamerada

Güncelleme:
Abone Ol

Esenler'de bir genç kızın taciz edildiği iddiasıyla şüpheli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanarak meydan dayağı yedi. Olay cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı kamerada

İSTANBUL - Esenler'de iddiaya göre, bir şahıs yolda ablasıyla birlikte yürüyen genç bir kızı taciz etti. Genç kızın ablasının bağırması üzerine vatandaşlar şahsı yakalayarak meydan dayağı attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, cadde üzerinde yaşı küçük olan genç bir kızı taciz etti. Kardeşinin tacize uğradığını gören ablası ise bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahıs ise cadde üzerinde yukarıya doğru kaçmaya çalıştı.

Meydan dayağı yemekten kurtulamadı

Şüphelinin kaçmaya çalıştığını anlayan vatandaşlar ise hemen harekete geçerek şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yakalandığı kişiler tarafından meydan dayağı yemekten kurtulamadı. Genç kızı taciz eden şüpheli şahsın meydan dayağı yediği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

"Baya bir tartakladık"

Mahalle esnafından Hüseyin Yetimova yaşanan olay ile ilgili, "Uzaktan izledim ama bir süre sonra yakınına gidip olayı öğrendim. Biri kız çocuğunu burada sokakta taciz ediyor. Kızın ablası da görünce bağırıyor. Ablasının bağırmalarına biz koştuk. Adam kaçıyordu, yakaladık. Orada da sivil bir polis arkadaşımız vardı. Orada onu baya bir tartakladık. Gerçekten istenmeyen bir olay maalesef burada yaşandı. Olay da aşikar olduğu için pek bir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece öyle bağırdı. Suçlunun hal ve hareketlerinden zaten anlıyorsunuz. Öyle bir durum. Zannedersem gözaltına alındı. Belediyenin oraya doğru kaçıyordu. Peşinden gittiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler Güvenlik Şiddet Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title