Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

DOKTORUN İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Bakanlık tarafından soruşturma başlatılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, doktor H.H.U.'nun geçmişte yaptığı skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. Doktorun "Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var" ifadelerini kullandığı görüldü.