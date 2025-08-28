Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli doktor H.H.U., genç bir kızı 'teşhircilikle' suçlayıp çıplak olduğunu ifade ederek muayene etmeyi reddetmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan doktorun geçmişte "Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi?" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

DOKTORUN İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Bakanlık tarafından soruşturma başlatılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, doktor H.H.U.'nun geçmişte yaptığı skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. Doktorun "Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (19)

Haber YorumlarıDsk Kdks:

Adam yanlişmı söylemiş sorun sizde!!

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıonur:

Cemaatlerden türeyen tipler

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadirİbo:

şaşırmadık. bir kızın 2 parmak açılan göbeğine halvetlenen zaten sapıktır. 13 yaşındaki küçücük kızlara da göz diken adamı doktor yapanlar utansın. Dindar veya değil herhangi biri 13 yaşındaki kızını bu adama muayeneye götürür mü açık açık yazsın?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

yani göbek görünmesi normal diyorsun pıttıgın üstü görenebilir diyorsun yani

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüven önemlş:

cemaat ,tarikat vakıf ve yurtlar kapatılsın

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİclal İpek:

Doktormuşş hasta kafalılar sizi yazıklar olsun bu zihniyete bu cahil ülkeye isteyen kapalı giyinir isteyen açık giyinir herkesin hesabı kitabı ayrı kafayı yedi herkes gerçekten

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

bizde göstere göstere gezelim ozaman

yanıt0
yanıt0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
