Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahkum edilen genç kaptanın annesi 'sesine hasret kaldım' dediği evladından gelecek umutlu haberi bekliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ve çalışmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden 24 yaşındaki genç kaptan Ali Yol, ailesinin iddiasına göre, çalıştığı geminin çapasının denizin altındaki fiber kablolarına zarar vermesi üzerine tutuklandı ve mahkum edildi. Oğlunun 2 aydır suçsuz yere hapsedildiğini ifade eden anne Yıldız Yol, oğlunun sağ salim ülkesine getirilmesini istedi.

Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki genç geçen yıl iş bulmak için İstanbul'a gitti. Üniversiteden gemicilik bölümünden mezun olan Ali Yol, İstanbul'da bulduğu bir iş sayesinde 2 ay önce deniz yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde bir geminin dördüncü kaptanı olarak çalışan Yol, iddialara göre gemide çalıştığı esnada denize bırakılan çapanın internet fiber kablolarına zarar vermesiyle tutuklandı. Evladıyla yaptığı görüşmede, 'anne yalvarıyorum, beni buradan çıkar, ben boğuluyorum beni gemiye alsınlar' sözlerini duyan anne Yol, 2 aydır gözyaşları içerisinde oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Oğlunun 2 aydır suçsuz yere hapsedildiğini ifade eden anne Yıldız Yol, yetkililerden oğlunun sağ salim evine geri dönmesini istediğini söyledi.

"Demiri denize attıktan sonra deniz altından geçen internet fiber kablolarına denk gelerek kesildi"

Oğlunun çalıştığı geminin demirinin kazara fiber kablolarına zarar verdiğini ifade eden Yıldız Yol, "Oğlum Ali Yol, 24 yaşında üniversite mezunu. Oğlum gemi kaptanı olarak 1 ay önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Gemiden attıkları demir, deniz altından geçen internet fiber kabloların kesmiş. Kabloların kesildiğini oğlum ve çalışanlar fark etmiyor. Oğlum ve diğer kaptanlar limana gidip yükleme yapıp geri gelmişler. Geri geldikleri esnada askerler oğlum ve kaptanları gözaltına aldılar. Askerler, birkaç saat sonra bırakacaklarını söylediler ama oğlum ve kaptanı geri bırakmadılar. Aradan 15 gün geçti ama bir türlü oğlumdan haber alamadık. Kimse bizlere bilgi vermedi. Kardeşi İstanbul'dan birini arayarak oğlumun kaldığı yerde bir mahkumla iletişime geçti" dedi.

Evladının sağ salim ülkesine getirilmesini isteyen anne Yol, oğlunu en son iş bulmak için geçen yıl İstanbul'a gitmeden gördüğünü söyledi. Yıldız Yol, "Benim çocuğumun astım hastalığı var. Bir ay önce oğlumla konuştuğumda, 'anne yalvarıyorum, beni buradan çıkar, ben boğuluyorum beni gemiye alsınlar' diyerek yardım istedi. Oğlum 'anne ben ne zaman çıkacağım' deyince 'oğlum savcılıktan bir kağıt bekliyorlar o gelince çıkacaksın' dedim. Konsolosluktan bizi arayıp bu şekilde bilgi verdiler. Konsolosluktan bize oğlunuz birkaç haftaya çıkacak dediler ama haftalar bitmek bilmedi. Oğlumu sağ salim evine yurduna gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. En son oğlumu geçen yıl gördüm. İstanbul'da iş bulacağım diye gitti gelmedi. Oğlumun sesine hasret kaldım" ifadelerini kullandı. - HATAY