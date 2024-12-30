Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu

Esra Erol'da programına katılan Kezban isimli 19 yaşındaki kadının itirafları canlı yayına damga vurdu. Kaynanası yüzünden 2 aylık evliliklerinin bittiğini söyleyen genç kadın, "2 aylık evliliğimi kaynanam yıktı. Eşim Ünal annesinin sözünden çıkmıyor. Kocamın hastalığını benden gizlediler." dedi.

"KAYNANAM GECE YATAK ODAMIZI DİNLİYORDU"

Ayrı evde yaşadıklarını fakat evlerinin yan yana olduğunu belirten Kezban, kaynanasının gece evine girip yatak odasını dinlediğini öne sürdü. Canlı yayına bağlanan kaynana Ergül ise iddiaları reddetti. Ergül, "Asla kabul etmiyorum. Hiçbir iş bilmiyor. Gelinim bulaşık yıkamayı bile bilmiyor. Oğlum şizofren hastası değil. Bir aydır çamaşır makinesini öğretemedim. Bir iş olduğunda gittim. Yemek yapmadı. Ben ona asla bir şey demedim." dedi. Gelininin evine gece girmediğini söyleyen Ergül, 19 Aralık'ta gezmeye diye gitti sonra telefon etti 'Ben gelmeyeceğim' diye. Biz de 'Tamam' dedik." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL ŞEYLERİMİZİ ANNESİNE SÖYLEDİĞİ İÇİN TERK ETTİM"

Kezban ise "Kocamı terk ettim. Özel şeylerimizi annesine söylediği için terk ettim. 'Sen benimle birlikte olmuyorsun' dedi kaynanama söyledi. Kaynanam 'Sen benim oğluma eşlik yapamadın" diye konuştu. Kezban'ın eşi de "Eşim evi terk ettiği için üzgün değilim. Eşimi sevmiyorum soğuttu. Nenesi ve yemek yüzünden soğudum." dedi.