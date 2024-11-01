Genç kadın, zehirli çorba ile eski erkek arkadaşını öldürmek isterken 4 kişinin daha ölmesine sebep oldu

Nijerya'nın Edo eyaletinde yaşanan trajik olayda, intikam için hazırlanan zehirli bir çorba 5 gencin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, eski erkek arkadaşından intikam almak isteyen genç bir kadın, hazırladığı acılı çorbaya zehir kattı. Olaydan habersiz olan genç adam, kendisine ikram edilen çorbayı arkadaşlarıyla paylaşınca 4'ü erkek, biri kız olmak üzere 5 genç hayatını kaybetti.

Olay, gençlerin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine şüphelenen aile üyelerinin durumu kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gençlerden ikisinin kardeş olduğu, diğer üç kişinin ise arkadaşları olduğu öğrenildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ailelerin çocuklarını cansız halde bulma anları yer alıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre ölüm nedeni olarak jeneratör dumanı ve gıda zehirlenmesi üzerinde duruluyor.

Olayın ardından zanlı kadın, Nijerya ordusu tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edo Eyaleti Polis Komutanlığı sözcüsü Moses Yamu, "Olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor. Ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

Bölgede büyük üzüntüye neden olan olayın ayrıntıları, devam eden soruşturma ile netlik kazanacak.