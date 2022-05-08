SAMSUN (İHA) - - Genç kadın tartıştığı sevgilisine "Hakkını helal et" mesajı yazıp kendini vurdu

SAMSUN - Samsun'da genç kadın tartıştığı sevgilisine "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı atıp tabancayla kendini karnından vurarak ağır yaralandı.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki N.B. adlı genç kadın tartıştığı sevgilisi B.B.'nin cep telefonuna, "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı attı. Mesajı okuyan B.B. eve koştu. Birlikte yaşadıkları eve vardığında genç kadının elinde silahı gören B.B. "Yapma" diye müdahale etmek istediği sırada, N.B. tabancayla kendini karnından vurdu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B. ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.