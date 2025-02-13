Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun

Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın, sosyal medyada yayınladığı videoda gözyaşları içerisinde yardım istedi. Yetkililere seslenen genç kadın, sonunun diğer kadınlar gibi olmasından korktuğunu belirtti.

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Talihsiz kadın şunları söyledi: "Ne olur birileri feryadımı duysun. Böyle devam ederse benim de sonum diğer kadınlar gibi olacak. İlk ve son kez haberim yapılacak. 'Eşi alkollüydü' denilerek suçu hafifletilecek. Ben artık dayanamıyorum. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Yıllardır hiçbir yere gitmiyorum. Kendi kafasında kurup iftiralar atıyor. Bu videoyu artık ihbar olarak mı son çığlığım olarak mı anlarsınız bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Kurtulmak istiyorum. Sürekli içip içip beni tehdit ediyor.

"ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE BENİ ÖLDÜRMESİN DİYE KAPIYI KİLİTLEDİM"

Bugün yine içmiş beni aradı seni öldüreceğim dedi. Kapıyı kilitledim, korkuyorum. Kime, nereye başvuracağımı bilmiyorum. O kadar acımasız bir insan ki çocuğumun gözümün önünde beni öldürecek birisi. Çocuğumun gözü önünde beni öldürmesin diye kapıyı kilitledim. Benim 5 yaşında kızım olmasaydı çoktan intihar etmiştim. Ben geride kızımı bırakmak istemiyorum. Hele de böyle bir caninin eline. Gerçekten çok çaresizim. Defalarca beni öldürmeye, boğmaya çalıştı.