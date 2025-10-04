Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi genç bir kadının, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı bir kadının sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı iddia edildi. Olay anına ait olduğu ileri sürülen görüntüler, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı
ETEK GİYDİĞİ İÇİN BAŞKA BİR KADININ SALDIRISINA UĞRADI
Olay, dün İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın önünde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi genç kadın, mağazaya girmek üzereyken tanımadığı bir kadın tarafından etek giydiği gerekçesiyle önce sözlü olarak taciz edildi, ardından fiziksel müdahaleye maruz kaldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi'ne giden mağdur kadının, saldırgandan şikayetçi olduğu belirtildi. Genç kadın, saldırı sırasında kaynak olan saçlarının koparıldığını ve ağır hakaretlere uğradığını da öne sürdü.
O ANLAR KAMERADA
