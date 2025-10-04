Haberler

Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi genç bir kadının, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı bir kadının sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı iddia edildi. Olay anına ait olduğu ileri sürülen görüntüler, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının, etek giydiği gerekçesiyle başka bir kadının sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı iddia edildi.

ETEK GİYDİĞİ İÇİN BAŞKA BİR KADININ SALDIRISINA UĞRADI

Olay, dün İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın önünde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi genç kadın, mağazaya girmek üzereyken tanımadığı bir kadın tarafından etek giydiği gerekçesiyle önce sözlü olarak taciz edildi, ardından fiziksel müdahaleye maruz kaldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi'ne giden mağdur kadının, saldırgandan şikayetçi olduğu belirtildi. Genç kadın, saldırı sırasında kaynak olan saçlarının koparıldığını ve ağır hakaretlere uğradığını da öne sürdü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anına ait olduğu ileri sürülen görüntüler, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıH.EvreN Durmaz:

Dini degerlerw hakaretten saldırgan kadın yargilanmali

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
