Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti
Dansçı Talya Tütüncü'den haber alamayan arkadaşları genç kadını evde ölü buldu. Daha önce de intihar teşebbüsünde bulunan kadının ölmeden önceki gece alkol aldığı ve bunu paylaştığı görüldü.
Serdivan ilçesinde 30 yaşındaki dansçı Talya Tütüncü'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Talya Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
İnceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Talya Tütüncü'nün son olarak gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Alkol kullanıyoruz, insan değil" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa