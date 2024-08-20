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Genç avukata ahlaksız teklif: Benimle yatarsan sana paranı veririm

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İstanbul'da yaşayan avukat E.T., bir sitede gördüğü ilandaki bahçe mobilyasını sipariş etmek istedi. Ödemeyi kendisine verilen hesaba yapan genç avukat, ürünün gönderilmemesi üzerine ödediği paranın iadesini istedi. Bunun üzerine avukat, şebeke üyelerinin ahlaksız taleplerine maruz kaldı. E.T. , "Benimle yatarsan sana paranı veririm" diyen şebeke üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcıların özellikle yaz aylarında en çok başvurduğu yöntemlerden biri de bahçe mobilyası ilanları oluyor. Sitelere verdikleri ilanlarla alıcıların dikkatini çeken dolandırıcılar, uygun fiyata ürün bulduğunu düşünen vatandaşların parasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Bunun son örneğini İstanbul'da gördük.

İstanbul 2 Nolu Baro'ya üye avukat E.T., bir sitede gördüğü ilandaki bahçe mobilyasını almaya karar verdi. E.T. , ödemeyi kendisine verilen hesaba yaptı. Kısa süre sonra, bir kişi E.T. ile temasa geçerek, ödemenin yanlış yapıldığını para iadesinin 30-40 günü bulabileceğini söyledi.

Genç avukata ahlaksız teklif: Benimle yatarsan sana paranı veririm

PARASINI GERİ İSTEDİ

Halk Tv'de yer alan habere göre; E.T., ödeme kanalı olarak adı kullanılan e-ticaret sitesini arayınca dolandırıldığını anladı. E.T. bu kez söz konusu ilandaki numarayı arayarak parasını istedi. E.T.'ye yönelik bir dizi tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçu da bu aşamadan sonra işlenmeye başladı.

"BENİMLE YATARSAN PARANI VERİRİM"

E.T., bu kişileri "Hapishaneye girersiniz. Yaptıklarınız suç" dese de bu kişilere etki edemedi. E.T., savcılık dilekçesinin devamında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Beraber yatalım gibi ahlaka aykırı terbiyesizce şeyler söylediler. 'Ananı göndermezsen paranı göndermeyiz', 'ananı gönder' dediler. Son olarak bir şahıs 'benimle yatarsan sana paranı veririm' dedi. 'Bu paraları nerden buldun o…u' dedi. 'Bizi şikâyet edersen ofisini basarız' dedi."

5 KİŞİNİN ADINI SAVCILIĞA VERDİ

Avukat E.T., kendisine yönelik bir dizi suçu işleyen şüphelilerin ise adını verdi. E.T., bu kişilerin kendisine yönelik suç teşkil eden mesajlarının birer örneğini ise savcılığa bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Şebeke Şebeke Bahçe Güvenlik Dolandırıcı Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Marko Apostolidis:

avukat ve taksiciler ne kadar dürüstlki.. kendi ifadelerine göre her biri birer hz. mevlana

85
176
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Sinan Bulduk:

Ahlaksız teklifi , ahlaklı olarak teklif nasıl oluyor

43
32
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Knn Tprk:

Adamlar da biliyorlar ceza almayacaklarını. Halbuki avukat hanım "syn büyüklerimize hakaret ediyorlar !" deseydi şimdiye içeri alınmışlardı.

56
4
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orhan duz:

Avukatlarda güvenilir degil

33
22
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Himmet Yıldız:

Parayı neden önce öderler anlamıyorum:((( Lidyalılar çözmüş biz hala taş devrindeyiz

51
4
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Marko Apostolidis:

Bu kadının mesleği mesela çifti olsaydı, manşette genç çiftçi kadın....? neden meslek anıldı?

14
10
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Cafer KILIÇ:

Herkes dolandırıcı olmuş uyanık olmak lazım

7
0
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Fake You hard:

Savciliga verildiniz gencler haketmisiniz

3
1
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YalancıSavar:

Avukat iyi olanı doğru olanı yapmış. Ya evet deyip tuzağa çekip babası abisi dayısı o sapığa bir güzellik yapsalardı? suçlu olacaklardı.

0
1
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Selim Adanalı:

Bu ne cürret bu ne cesaret empati kur empati

0
0
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