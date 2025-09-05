Haberler

Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı

Genç astroloğun sır dolu ölümü: Hiçbir ize rastlanılmadı
Tatil için Muğla'nın Ula ilçesine giden astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmayan 34 yaşında Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu.

ODADAN GELEN KOKU HAREKETE GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Karanfil Sokak'ta bulunan bir apartta kalan Kılıç'tan haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine durum otel çalışanları tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARA VE DARP İZİNE RASTLANILMADI

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
